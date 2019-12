Lutto a Savona, si è spenta Angela del bar Benzi

Savona. Si è spenta improvvisamente nella notte tra venerdì e sabato, all’età di 82 anni. E’ lutto a Savona per la scomparsa di Angela Venturino, notissima a Savona per aver gestito con i suoi parenti il bar Benzi di via XX Settembre, locale molto frequentato di giorno e di notte.

“Era una donna onesta e per bene – la ricorda Robert Nicolick – una vita spesa per la famiglia e per il lavoro, due valori in cui Lei credeva fermamente. Tutti siamo passati almeno una volta da quel bar a fare colazione oppure a mangiare un boccone a pranzo. La notte del fine settimana chi tornava dalla discoteca trovava un punto di ristoro e lei, Angela, era sempre presente, attenta e vigile che tutto andasse bene nel locale e che i clienti con cui aveva costituito un rapporto fiduciario e di cortesia, uscissero soddisfatti”.

“A dispetto della bassa statura e della corporatura minuta, era anche una donna decisa e coraggiosa: ricordo che una notte affrontò un teppista che importunava i clienti, rimettendolo al suo posto” conclude.