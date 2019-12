Cairo Montenotte. Aveva lo sport nel sangue Monica Cora, la donna di 40 anni rimasta uccisa oggi intorno alle 12.30 in un incidente stradale a Rocchetta di Cairo lungo la strada provinciale 29. Quella della bici era una grande passione, seconda solo alla sua famiglia.

Sposata con Andrea e mamma di un bimbo di due anni, Monica faceva l’impiegata in un’azienda cairese. Ma nel tempo libero non rinunciava mai a pedalare, in sicurezza, sempre con il suo immancabile caschetto, anche quando non era ancora obbligatorio, come questa mattina.

Fatale le è stata la violenza dell’impatto con una Fiat bianca che procedeva nella direzione opposta. Secondo quanto ricostruito l’uomo al volante avrebbe perso il controllo del mezzo e invaso la corsia opposta, centrando una monovolume Volkswagen e non lasciando scampo a Monica, proiettata a terra con violenza.

Sportiva da sempre, la donna aveva anche corso per i team Elledisport e Marchisio Bici. “Una donna solare con una grande passione, meravigliosa – la ricorda Maurizio Briano, assessore del comune di Cairo nonché cicloamatore – che saltava in sella con abnegazione, sempre pronta a pedalare non per spirito competitivo ma sportivo”.