Lotteria Italia, l’anno scorso 40 mila biglietti venduti: anche quest’anno i savonesi tenteranno la fortuna

Savona. L’anno scorso erano stati tre i biglietti vincenti della Lotteria Italia venduti nel savonese estratti nel corso della serata di domenica 6 gennaio 2029. I tre biglietti erano stati acquistati a Varazze (B 159232), Valleggia (frazione di Quiliano, B 420877) e Finale Ligure (Q 334016), con premi di terza categoria per una vincita di 25 mila euro.

Anche quest’anno i savonesi tenteranno la fortuna: l’anno scorso la provincia di Savona si era piazzata al secondo posto in Liguria per numero di biglietti venduti, 40 mila. Al primo posto, naturalmente Genova, 109.070, in provincia di La Spezia erano stati venduti 26.040 tagliandi e nell’imperiese 20.960.

In tutto, in Liguria erano stati staccati 196.080 biglietti.

E anche quest’anno è ancora caccia al biglietto vincente. Il primo premio è di 5 milioni di euro e l’estrazione avverrà il prossimo 6 gennaio nel corso della trasmissione “I Soliti Ignoti”.

Inoltre, per l’edizione 2019 il biglietto della Lotteria Italia celebra i 50 anni dal primo sbarco sulla Luna. Quest’anno è possibile acquistare il biglietto di Lotteria Italia anche online e con l’App “My Lotteries”.