Loano non solo mare, giovedì 5 dicembre escursione sul Monte Grosso

Loano. Continuano le uscite di “Loano non solo mare”, il programma curato dalla sezione loanese del Cai con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. Giovedì 5 dicembre è in programma un’escursione sul Monte Grosso, nell’entroterra di Borgio Verezzi.

I partecipanti si ritroveranno alle 8.30 in piazza Valerga a Loano. Da qui imboccheranno in auto la via Aurelia verso Pietra Ligure. Giunti a Borgio Verezzi, si dirigeranno verso la zona di Bottassano, fino a pervenire nel piazzale del cimitero di Borgio, dove verranno lasciate le auto e inizierà l’itinerario a piedi.

Dal piazzale gli escursionisti imboccheranno uno stradello che li porterà ad attraversare orti ed uliveti; il sentiero, poi, salirà in maniera più decisa inoltrandosi nella macchia mediterranea fino a giungere sulla sommità di Monte Grosso. Dal colle si scende, sempre fra macchia e coltivi, al sottostante Rio Botassano. Da qui si riprende la risalita fino a raggiungere la piccola e pittoresca borgata di Bracciale, seminascosta nel verde fra Verezzi e Gorra. In base all’orario, da Bracciale si deciderà se scendere direttamente a Borgio o prolungare l’itinerario e ritornare al parcheggio passando dalla torre di Bastia e da Verezzi.

La gita avrà una durata di circa 4 ore e mezzo con un dislivello di 450 metri circa e seguirà un itinerario ad anello. I capigita sono Mino Bertone, Bruno Richero, Bruno Ravera e Roberto Martello.

Per la partecipazione alla gita di non soci Cai è necessario sottoscrivere l’assicurazione nominativa infortuni, da richiedere entro le ore 12 del giorno precedente lo svolgimento dell’attività stessa telefonando a Laura Panicucci (ai numeri 019.67.23.66 o 3497854220).

L’obiettivo di “Loano non solo mare” è promuovere la pratica escursionistica come occasione di socializzazione, benessere personale, conoscenza e valorizzazione del territorio.