Loano, in consiglio comunale “rientra” Roberto Franco: “Pronto a lavorare per risolvere i problemi della città”

Loano. In occasione della riunione del consiglio comunale di Loano tenutosi ieri sera a Palazzo Doria, è avvenuta la surroga del capogruppo di minoranza del Pd/Da sempre per Loano Gianni Siccardi: il suo posto è stato preso da Roberto Franco, risultato secondo degli eletti della lista alle amministrative del 2016..

“Mi dispiace per ciò che è avvenuto all’interno del gruppo consigliare del Pd – ha detto il neo consigliere – Ma superato il disagio voglio garantire che la mia presenza in questo importante organo consigliare sarà improntata ad un costante impegno ed una costante partecipazione. I miei comportamenti saranno caratterizzati dalla massima attenzione possibile alle problematiche cittadine, con l’intento primario di fare il possibile per risolverle. Saranno lontano da me inutili polemiche e querelle senza significato. Quanto detto sempre all’interno di logiche di partito e di schieramento. Auguro al sindaco e ai consiglieri buon lavoro”.

Il gruppo di minoranza sarà completato da Giulia Tassara. La nomina del capogruppo sarà ratificata in occasione del prossimo consiglio comunale.