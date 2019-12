Loano. Questo pomeriggio, in piazza Italia a Loano, si è tenuta la consegna delle due nuove auto che alcune attività produttive loanesi e del comprensorio hanno deciso di donare (in comodato d’uso gratuito) all’Ambito Territoriale Sociale 20.

“Grazie a questa donazione – spiegano il sindaco di Loano Luigi Pignocca ed il vice sindaco con delega ai servizi sociali Luca Lettieri – ora abbiamo a disposizione due mezzi nuovi di zecca con i quali garantire la ‘mobilità sociale’ di anziani e disabili da e per ospedali, scuole, centri diurni, strutture sanitarie. Con questi due nuovi mezzi l’Ats 20 sarà in grado di offrire un servizio ancora più puntuale e completo alle categorie più fragili della nostra cittadinanza”.

L’amministrazione comunale di Loano, i sindaci e gli assessori dell’Ats 20 ringraziano PMG Italia per aver proposto l’iniziativa. Le attività commerciali che con il loro contributo garantiranno la mobilità alle persone più fragile e bisognose di assistenza nei loro spostamenti sono: Agenzia Moreno, Frutta e Verdura Carla, O.F. Liguri, Laboratorio Analisi Cliniche Athena, Bagni Roby, Farmacia San Giovanni, Pesto Fresco, Conad Il Ponte e Loano, I.B. Termoimpianti, Villa Mainero Toirano, Simply Market e ABG Salute, Rocket Way, Cantieri Navali Amico Loano, Audibel, Retecasa, Farmacia Superiore, Il Fornetto, Loano 2 Village, Macelleria da Pier, Marina di Loano, Pantagroup Rossello Carta, Pasta Fresca Bussone.