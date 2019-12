Loano. Domani, sabato 14 dicembre, sarà l’ultimo giorno di apertura, dopo 70 anni di longeva attività. Per la storica bottega “Fegin” in piazza La Rocca a Loano è arrivato il momento della chiusura: la titolare, Maria Teresa Bonora, potrà godersi la meritata pensione.

“Una scelta sofferta ma inevitabile” afferma, “ormai l’età avanza ed è difficile andare avanti come prima”.

Foto 2 di 2



La storica boittega è conosciuta e stimata in tutto il comprensorio loanese: frutta, verdura di qualità e produzioni locali e km 0, ma anche altri prodotti enogastronomici. Per tanti loanesi e turisti un punto di riferimento per molti molti anni.

“E’ stato mio padre a fondare la bottega, io praticamente ci sono nata e cresciuta e dopo averci lavorato, quando nel 2001 è mancato mio papà, sono diventata la titolare e ho portato avanti il negozio” racconta ancora Teresa.

Significativo il cartello di saluti all’interno dello storico esercizio loanese: “Il viaggio del nostro negozio è ormai giunto al termine. Qui, fermi al capolinea, vogliamo ringraziare tutti Voi, che avete creduto in Noi e apprezzato il nostro lavoro. Domani sarà difficile non aprire quella porta, ma i tanti ricordi di questi lunghi e intensi 70 anni riempiranno i nostri cuori. Vogliamo salutarvi come è nostro consuetudine, con un sorriso e un buongiorno, e infinite GRAZIE…”.