Loano, al via il nuovo corso per aspiranti volontari di Croce Rossa

Loano. Si terranno presso la sede di Loano,Piazza Aicardi n° 05, due serate di presentazione del nuovo corso per aspiranti volontari di Croce Rossa.

Le due serate, nello specifico l’ 11 Dicembre alle ore 20.30 e il 21 Dicembre alle ore 18.00 avranno lo scopo di raccontare le attività della Croce Rossa, aprire le porte al Mondo del Volontariato, molto carente negli ultimi anni a livello Nazionale e per descrivere il contenuto del nuovo corso di accesso. Tali serate avranno la durata di circa un’ora, in questo frangente sarà possibile, supportati dai Nostri Volontari, iscriversi al corso che si terrà dall’08 al 20 Gennaio presso i locali dei Frati Cappuccini, in Via dei Gazzi n° 05.

Tra le varie attività che l’associazione propone ai suoi volontari ci sono: corsi di formazione in materia di salute e sicurezza, attività di prevenzione, ambulanza e 118, comunicazione social, servizio in emergenza, attività socio-assistenziali e molto altro.

Inoltre per gli studenti, praticare volontariato con costanza presso la Nostra Associazione, da diritto a crediti scolastici extra.

“Essere volontario in Croce Rossa ha diverse sfumature, per chi non se la sente di fare servizio direttamente su strada, trova da Noi un’alternativa: i servizi svolti dal volontario hanno un raggio di azione di 360°, dal più semplice accompagnamento del paziente alle cure del caso, al recarsi al pomeriggio e tenere compagnia a chi è solo – spiegano gli organizzatori -. Essere volontario in Croce Rossa significa dedicare il proprio tempo e le proprie energie al servizio degli altri, senza alcuna costrizione e senza desiderare nulla in cambio. Significa mettere a frutto le proprie competenze e migliorare la vita di chi necessita di supporto e aiuto”.

Maggiori informazioni le potrete trovare presso la nostra sede, accedendo al sito o chiamando, in orario di ufficio, il numero 345.45.44.512.