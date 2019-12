Lo sfogo: “Niente più assegni familiari, con la procedura telematica si è bloccato tutto”

Buongiorno. Questa mattina ho mandato alla direzione INPS di Savona l’ennesima mail esasperata. Da quando la gestione delle pratiche è diventata esclusivamente telematica (scelta immagino fatta nell’ottica di snellire e sveltire) si accusano ritardi biblici.

Io non percepisco più gli assegni familiari da settembre 2019 perché da quando ho inoltrato il rinnovo per uno dei miei due bambini, per il quale la domanda era scaduta, tutto si è bloccato e anzi, sono stati sospesi anche gli assegni relativi all’altro mio bambino per il quale la domanda è sempre valida e non ancora scaduta.

MA SCHERZIAMO?

Ci sono persone che aspettano gli assegni da luglio e chissà quante altre pratiche ben più gravi ed urgenti sono in ritardo! E’ la stessa Italia dei ponti e dei viadotti che crollano!

CHI NON FA IL SUO DOVERE O NON SA LAVORARE DEVE ESSERE MANDATO A CASA. Non deve farne sempre le spese la povera gente comune, come me che sto scrivendo.

Francesca Murialdo