Savona. L’Ipercoop di Savona si stringe per far spazio a Unieuro. Tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio, infatti, un nuovo punto vendita della catena aprirà ufficialmente i battenti al primo piano del centro commerciale “Il Gabbiano”.

Lo store avrà una superficie di circa 2.500 metri quadrati: le sue dimensioni, dunque, saranno superiori a quelle del negozio di Cisano sul Neva (l’unico altro punto vendita Unieuro presente nel savonese) che ha una superficie di 1.800 metri quadri. Superiore è anche il numero di addetti: a Savona saranno circa una quarantina, mentre nell’albenganese il loro numero è pari a 37 unità.

Foto 2 di 2



Il negozio, come detto, troverà spazio al piano superiore del centro commerciale, proprio accanto al supermercato Coop. Anzi, per consentire la sua realizzazione, l’Ipercoop vedrà ridursi la propria superficie. I lavori di ristrutturazione sono già cominciati e dovrebbero concludersi dopo l’Epifania. Per l’apertura vera e propria, invece, occorrerà attendere il periodo compreso tra fine di gennaio e l’inizio di febbraio.

Con l’arrivo di Unieuro sbarca dunque all’interno de “Il Gabbiano” e più in generale nella città di Savona una grande catena specializzata in elettrodomestici e prodotti elettronici. Negli anni era stato ipotizzato il possibile arrivo di Mediaworld, ma a queste voci non era mai corrisposto nulla di concreto. Perciò l’unico altro punto vendita simile presente nell’area della città della Torretta è rimasto per lungo tempo Euronics (senza dimenticare che al Molo 8.44 di Vado Ligure c’era un negozio Trony, chiuso lo scorso anno).

L’apertura porterà anche ovvie positive ricadute in termini occupazionali, con l’assunzione di una quarantina di addetti.