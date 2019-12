L’emissione del francobollo celebrativo per il 60° anniversario della LND

Un francobollo in cinquecentomila esemplari per celebrare i sessant’anni della Lega Nazionale Dilettanti: da giovedì 13 dicembre Poste Italiane distribuisce l’ultima emissione del 2019 dedicata alla famiglia sportiva più grande d’Italia, disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Roma VR per l’annullo primo giorno.

Il francobollo ordinario emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico, stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato appartiene alla serie tematica “lo Sport” con il valore della tariffa B pari a 1,10 euro.

La vignetta raffigura due giocatori in un’azione di gioco mentre, sullo sfondo, si intravede un bambino ed una bambina che giocano a pallone. In alto sono riprodotti il logo ufficiale della LND e il logo del 60° anniversario della istituzione.

A corredo è stato realizzato un bollettino illustrativo dell’emissione firmato dal Presidente Cosimo Sibilia che ha voluto fortemente celebrare insieme alla “grande famiglia dei dilettanti tutti i sacrifici svolti con passione da coloro che quotidianamente contribuiscono a rendere il calcio uno sport sano e sempre nel rispetto dei tre i valori fondamentali: fair play, fedeltà e impegno sociale“.

Le immagini e i “colori” del calcio dilettantistico saranno presentati ai rappresentanti delle istituzioni e ai vertici dello sport nell’ambito della Cerimonia di chiusura del 60° anniversario della LND il 19 dicembre a Roma alle ore 11.00 presso la “Sala della Protomoteca” del Campidoglio.