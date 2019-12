Legge elettorale, dimissioni di Vaccarezza da presidente. Pastorino (LC): “Così tutto rinviato a gennaio”

Regione. “Per motivi istituzionali non ho potuto partecipare alla I commissione odierna, ma prendo atto delle dimissioni del consigliere regionale Angelo Vaccarezza dal suo incarico di presidente di I commissione” dichiara il capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino.

“Come Linea Condivisa – continua Pastorino – riteniamo che i presupposti di tutte le proposte presentate fossero sicuramente positivi (abolizione del listino e conseguente introduzione della doppia preferenza di genere), ma manteniamo i nostri dubbi sul modificare la legge a 6 mesi dalle elezioni con una discussione a dir poco frammentata, che ha evidenziato problemi anche all’interno di alcuni fra i gruppi consiliari che hanno presentato le proposte”.

“Oggi in commissione è completamente saltato il tavolo – prosegue il capogruppo LC – e le ambiguità nella gestione della discussione hanno determinato le dimissioni del presidente Vaccarezza e un rinvio a gennaio di tutta la discussione sulla legge elettorale”.

“Vogliamo però ribadire due cose: siamo favorevoli all’eliminazione del listino e all’introduzione del doppio voto di genere, lo abbiamo detto da subito e lo confermiamo in un momento difficile della discussione come questo – conclude il consigliere Pastorino – Non siamo però disponibili a pasticci o a strumentalizzazioni, che potrebbero mettere in difficoltà il nostro sistema elettorale”.