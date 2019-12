Lavoratori “Sanguglielmo/Secureway” senza stipendio, Uil: “A rischio attività di ripristino su autostrade”

Provincia. Sono 180 i dipendenti della Cooperativa Sanguglielmo, passati a Secureway, rimasti senza stipendio ormai da settembre 2019. Si tratta dei lavoratori che, in caso di incidenti stradali o di ripristino conseguente a calamità naturali, come avvenuto di recente, si occupano di ripristino e segnaletica stradale sulle seguenti tratte: A6 – A7 – A12 – A10 – A26 –A4 – A21.

“Autostrade per l’Italia Spa, Satap Spa, Pavimental e Itinera da diverso tempo sono a conoscenza delle criticità della Cooperativa Sanguglielmo, – spiega Giovanni Ciaccio, coordinatore regionale logistica Uil trasporti Liguria. – Nonostante ciò queste aziende non hanno ancora intrapreso azioni concrete a tutela dei lavoratori”.

“La Cooperativa Sanguglielmo nel mese di novembre 2019 ha trasferito i 180 lavoratori alla Secureway senza accordo sindacale e disattendendo tutte le richieste avanzate dal sindacato. Da quel momento la situazione già disastrosa è diventata una vera e propria odissea. I lavoratori, ai quali non è stata data nessuna spiegazione, non sono più stati pagati. Inoltre gli addetti coinvolti non hanno più la possibilità di recarsi ai rispettivi cantieri e tutte le attività rischiano di fermarsi”.

Da mesi la Uil Trasporti Liguria ha segnalato a tutti i committenti “la situazione vergognosa che stanno vivendo i lavoratori della Cooperativa Sangugliemo che sono vessati e minacciati di essere lasciati a casa. Eppure nessuna di queste società si è preoccupata delle retribuzioni dei lavoratori, i quali non hanno più soldi per mangiare e mantenere le proprie famiglie. Chiediamo alle istituzioni un urgente intervento e ai committenti di attivarsi per un immediato pagamento in surroga delle retribuzioni: la situazione si deve risolvere per tutelare lavoratori e utenza”, conclude Ciaccio.