Ceriale. Nella mattinata di domenica 15 dicembre, nel Principato di Monaco, si è tenuta la 25ª edizione de U Giru de Natale. La tradizionale manifestazione, che ha previsto gare giovanili su brevi distanze prima della 10 chilometri aperta a tutti, ha attratto, come di consueto, numerosi tesserati delle società liguri. Presente, con una nutrita rappresentanza, l’Atletica Ceriale San Giorgio.

Nella categoria Benjamins, ossia classe 2007 e 2008, ha primeggiato Eleonora Boeri. Ventunesima assoluta tra i giovani che si sono sfidati sulla distanza dei 1.600 metri, si è imposta con il tempo di 5’04”.

di 35 Galleria fotografica L'Atletica Ceriale a Monte Carlo per U Giru de Natale









Sulla stessa distanza, venticinquesima assoluta in 5’11” è giunta Elena Cusato, settima classificata tra le Minimes, nate negli anni 2005 e 2006.

U Giru du Natale è stato portato a termine da 1.349 podisti, che hanno percorso 10 chilometri nelle più celebri e suggestive strade di Monte-Carlo. Un tragitto impegnativo, con partenza da Boulevard Albert 1er poi salita al castello, ridiscesa, giro al porto e una lunga salita verso il casinò e ritorno, con arrivo alla Route de la Piscine.

Tra i gialloneri brilla Nicolò Reghin, 69° assoluto in 37’55” e secondo classificato tra gli Juniores. Bravo tra i Cadetti Davide Boeri, che chiude in 49’52” la prima esperienza sui 10 chilometri, 596° assoluto e settimo di categoria. Domenico Luca Boeri con buon 44’53” è 293° assoluto.

Marina Bonora termina la gara in dodicesima posizione su ottanta classificate nella sua categoria e 493ª assoluta con il tempo in 48’25. Cinzia Cassiano è settima di categoria e 974ª assoluta in 56’57”. Anastasio Ziliani si piazza 635° e quarto di categoria in 50’16”, Ennio Tarquini si classifica 789° e quinto di categoria in 52’58”.