Vado Ligure. Dieci giornate di campionato, dieci vittorie. L’Amatori Pallacanestro Savona, seppur in emergenza d’organico, va a vincere anche a Perugia, proseguendo nella sua straordinaria stagione e continuando nel testa a testa con Il Palagiaccio Firenze, a sua volta capace di vincere tutti gli incontri fin qui disputati.

Pappagalline che partono forte con un’ispirata Paleari (22 punti alla fine per lei) che detta i ritmi dell’attacco, mentre in difesa sono aggressive e attente tanto da finire il primo periodo concedendo solamente 11 punti (11-25).

Nel secondo periodo la partita non cambia: le liguri continuano a macinare bel gioco offensivo con una prova coriacea, mentre in difesa brave a non abbassare la guardia, aumentando il vantaggio e vincendo il tempino di 3 lunghezze, arrivando all’intervallo lungo sul 22-39.

Dagli spogliatoi le vadesi rientrano inizialmente concentrate appoggiandosi spesso a Poggio, che sotto i tabelloni fa la voce grossa, così da continuare a produrre punti, mentre in difesa l’attenzione va man mano calando, ma la fortuna sembra essere dalla parte delle biancorosse perché le umbre non riescono a punire le disattenzioni delle liguri arrivando al 30° sul punteggio 36-55.

L’ultimo quarto prosegue sulla falsariga della fine del terzo, con la differenza che le perugine concretizzano le occasioni che gli vengono lasciate arrivando anche a meno 9 a 3 minuti dalla fine. Ci pensa Principi a rimettere le cose al loro posto con un assist no-look per Poggio ed un canestro rovesciato dei suoi, arrivando a fine partita con il tabellone che recita 57-68.

Convincente prova delle ragazze di coach Dagliano per i primi 25 minuti, mentre sono da bocciare i restanti 15 minuti dove hanno smesso di giocare staccando la spina su entrambi i lati del campo.

Prossimo appuntamento domenica 22 dicembre alle ore 18,15 al geodetico di Vado Ligure contro Le Mura Spring.

Il tabellino della partita valevole per l’11ª giornata:

Pallacanestro Perugia – Amatori Pallacanestro Savona 57-68

(Parziali: 11-25; 22-39; 36-55)

Pallacanestro Perugia: Riccioni 2, Gatti 2, Ricci, Bigini 10, Cardinali 2, Presta, Aquinardi 14, Sartor 2, Zucchini 9, Manganello 12, Vescovi 4. All. Honti, ass. Posti.

Amatori Pallacanestro Savona: Zignego 7, Vivalda 2, Picasso 2, Lanari, Franchello 4, Poggio 19, A. Dagliano, Paleari 22, Principi 5, Zappatore 7. All. R. Dagliano, ass. Faranna – Cacace.

Arbitri: Pedini (Perugia) e Fazzino (Orvieto).