Laigueglia in lutto, è scomparso Edilio Boero

Laigueglia. Lutto nella comunità di Laigueglia per la scomparsa di Edilio Boero. Personaggio storico e molto conosciuto non solo in città ma in tutta la Riviera, è mancato all’età di 82 anni all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Papà del redattore e collega de “La Stampa” Massimo, era grande appassionato di nuoto e pallanuoto (è stato per anni allenatore, istruttore e dirigente) e di pesca. Ha lavorato per una decina di anni al porto di Genova, salvo poi dedicarsi al settore dell’edilizia.

Il rosario sarà celebrato domenica sera (29 dicembre), alle 19, mentre i funerali si svolgeranno lunedì (30 dicembre), alle 15, nella chiesa di San Matteo a Laigueglia.