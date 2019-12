La Regione approva un bando a sostegno della prevenzione dei danni da fauna selvatica

Provincia. Con delibera di Giunta n.853 dello scorso 14 ottobre, la Regione aveva approvato il bando relativo alla Misura 4.04 del PSR 2014 – 2020 sulle domande di sostegno e pagamento per la prevenzione dei danni da fauna selvatica.

A comunicarlo, in una nota, è il consigliere regionale di Forza Italia Angelo Vaccarezza.

La misura in questione – destinata alle imprese agricole singole o associate e ai proprietari o gestori dei terreni agricoli – prevede, tra l’altro, un aiuto per la realizzazione di protezioni elettriche a bassa intensità mirate ad evitare il danneggiamento di terreni agricoli da parte della fauna selvatica, quale investimento non produttivo funzionale all’obiettivo generale di far coesistere gli ecosistemi naturali o rinaturalizzati con le attività produttive.

In merito a questo bando, è stata decisa una modifica al fine di riconoscere, quale spesa ammissibile, anche il lavoro volontario non retribuito prestato dai proprietari o gestori dei terreni agricoli, stabilendone contestualmente il volume massimo riconoscibile, pari a ottanta ore per anno (corrispondente a dieci giornate lavorative).

È stato inoltre ritenuto opportuno, nel caso delle protezioni comprensoriali, estendere l’ammissibilità del lavoro volontario non retribuito non solo al beneficiario dell’aiuto ma anche a ciascuno dei partecipanti alla compagine comprensoriale, indipendentemente dalla natura del soggetto beneficiario, al fine di incentivare la partecipazione più ampia alla Misura e agevolare gli interventi associati, che costituiscono la forma di protezione più efficace a parità di spesa.

Il termine per la presentazione delle domande, infine, è stato posticipato al 24 gennaio 2020.