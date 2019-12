Borghetto Santo Spirito. “Ho letto di alcune località turistiche montane che invitano i turisti a non recarsi da loro avendo già registrato il tutto esaurito. Io mi sento di fare un appello opposto. Venite a trascorrere da noi le vacanze natalizie”. Ad affermarlo attraverso la pagina facebook del comune è Giancarlo Canepa, sindaco di Borghetto Santo Spirito,

Il primo cittadino ha colto l’occasione degli auguri natalizi per rivolgere un invito ai turisti a trascorrere le vacanze di Natale a Borghetto Santo Spirito. Il paese, nei giorni scorsi, è stato colpito da una violenta mareggiata, che, tuttavia, non ha scoraggiato la cittadinanza: “Nonostante il meteo, ultimamente, abbia fatto di tutto per complicarci la vita, complici anche scelte del passato poco lungimiranti, noi non molliamo mai e a tempo di record, con la collaborazione di tutti, abbiamo ripulito la nostra passeggiata vittima dell’ennesima, tremenda, mareggiata”.

Foto 3 di 3





Il sindaco Canepa, infine, ha concluso il suo messaggio con gli auguri natalizi e le foto della passeggiata ripulita: “Con queste immagini, simbolo di una Liguria che non si arrende, porgo a tutti i residenti e ai turisti che ci onoreranno con la loro presenza, i migliori auguri di Buon Natale da parte mia personale e di tutta l’amministrazione comunale borghettina che ho il privilegio di rappresentare”.