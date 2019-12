Ponente. Il moto ondoso in costante aumento dal primo pomeriggio di oggi si è abbattuto ancora una volta sulle coste del ponente savonese.

di 19 Galleria fotografica Allerta rossa 20 dicembre









E’ sempre Alassio la località più colpita dalla furia del mare, con le onde che hanno invaso il litorale e il tratto di passeggiata all’altezza del molo, nella zona centrale del lungomare.

Nonostante le misure preventive messe in atto con il posizionamento di sacchi di sabbia a sbarramento dei vicoli che dalla passeggiata a mare conducono al budello, il maltempo di queste ore hanno provocato ancora danni e disagi, con la spiaggia spazzata via dal mare in burrasca.

Anche nelle altre località comincia a farsi sentire la furia della mareggiata, in particolare a Ceriale ma anche negli altri comuni costieri del ponente savonese.

La diretta di IVG.it



La situazione ad Alassio: