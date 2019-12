“It’s Christmas Time”: la prima neve imbianca l’alta Val Bormida e l’entroterra savonese

Val Bormida. Arpal lo aveva annunciato (“oggi, primo dicembre, dalle 15 in poi previste nevicate sull’alta Val Bormida e entroterra savonese”) e il tempo, non ancora clemente con la nostra provincia, almeno in questo è stato di parola.

Nel primo pomeriggio odierno, infatti, i primi, “timidi” fiocchi di neve sono cominciati a cadere nei Comuni dell’alta valle: sulle zone più alte (oltre i 500 metri) ci sono anche già stati diversi passaggi degli spazzaneve.

E in breve tempo, benché inizialmente si trattasse (come spesso accade) di neve mista a pioggia, tante strade, vallate e palazzi hanno iniziato pian piano ad imbiancarsi.

Mentre continuano i disagi in provincia, tra strade chiuse (l’ultima, la nuova interdizione dell’A6 quest’oggi, alle 15.40 circa), allagamenti e frane, la presenza della neve, da sempre simbolo del Natale ormai imminente, non può che rappresentare la “metà mezza piena del bicchiere” e strappare un sorriso, soprattutto ai più piccoli.