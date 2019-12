“Italia in Comune”: la sezione di Savona intitolata ad Angiola Minella, partigiana e antifascista militante

Savona. “Abbiamo voluto intitolare la nostra sezione al ricordo di Angiola Minella, partigiana e antifascista militante, e non possiamo quindi esimerci dall’esprimere la nostra solidarietà a Michele Abbaticchio, sindaco di Bitonto, e a Davide Carlucci, sindaco di Acquaviva delle Fonti, entrambi dirigenti di Italia in Comune, oltre che a tutti gli altri e le altre “schedati” dal giornale vicino a Casa Pound in quanto rei di essere tra i promotori del movimento delle “sardine” che anche a Savona faranno sentire nei prossimi giorni la loro voce”. A comunicarlo, in una nota, è la sezione savonese di “Italia in Comune”.

Spiegano dalla sezione: “Italia in Comune ha nello statuto, unico partito, l’espresso rifiuto del fascismo e di ogni totalitarismo contro cui si batte anche il movimento delle sardine, che tanti giovani e meno giovani coinvolge in ogni piazza italiana ed al quale ci sentiamo naturalmente vicini. Per noi essere antifascisti è un valore aggiunto e certo non saranno quattro facinorosi, dispensatori di odio e di fake news, ad impedirci di lottare ed impegnarci per una società più giusta, equa, democratica, inclusiva. A Michele e Davide va il nostro ringraziamento per l’impegno nel realizzare i nostri obbiettivi, nella pratica giornaliera come sindaci in realtà difficili come quelle meridionali, dove essere antifascisti ed antileghisti rappresenta davvero una medaglia al valore, e nell’impegno a tutti i livelli a difesa della democrazia e della libertà”.

“Da parte nostra non possiamo che ribadire la necessità e l’obbligo legale e morale di sciogliere queste associazioni che non nascondono la loro natura filofascista, razzista, xenofoba ed omofoba” concludono.