“Io, straniero, mi sono adeguato alle vostre regole. Perchè gli altri no?”: il racconto di William

“Anche io sono straniero e mi sono adeguato alle vostre regole. Perchè altri no?”. E’ questa la denuncia di William, giovane straniero che ogni giorno utilizza il treno per recarsi al lavoro.

“Ma perché – ha proseguito – sul treno ci sono delle persone che non pagano il biglietto o l’abbonamento e comunque dormono, si sdraiano occupando così due vagoni del treno che va a Ventimiglia?”.

“Si tolgono gli scarpe e non rispettano e c’è pure il controllore, ma a loro non chiedono il biglietto e questo accade tutti i giorni. Mi chiedo: se queste persone vengono tutti i giorni, vuol dire che lavorano. Allora che paghino il biglietto come lo facciamo noi. Qualcuno mi spieghi perchè noi dobbiamo fare il viaggio in piedi e loro sdraiati”, ha concluso.