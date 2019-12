Investito da un’auto e per giorni privo di conoscenza: lieto fine per il micio Pilù ritrovato dalla sua padrona

Savona. “Se le disgrazie non vanno mai da sole, a volte anche le cose belle viaggiano in coppia”. Ne sono convinti i volontari della Protezione Animali savonese, dopo essere stati co-protagonisti della bella storia del gatto Eden, raccolto a Savona e restituito al proprietario che lo aveva perduto ad Asti due mesi fa.

“Nel box curatoriale della sede dell’Enpa, poco distante dal suo, c’era un gatto bianco e nero, per giorni fuori conoscenza per un trauma cranico, che era stato investito da un’auto ad Albisola; il micio si era infine ripreso e guarito velocemente ed anche per lui l’Enpa aveva lanciato appelli sui social per ritrovare il padrone che, secondo l’esperienza dei volontari, lo aveva perduto”.

“Ed infatti, poche ore dopo la diffusione su face book ed i giornali social, si è fatta viva entusiasta e felice F.C., che lo cercava da alcuni giorni; ed ora anche Pilù è a casa e si gode le carezze della proprietaria”.

“Tra gli oltre 500 gatti che i volontari della Protezione Animali savonese raccolgono e curano ogni anno, almeno una ventina sono smarriti dai proprietari e, ogni volta che a seguito degli appelli dell’Enpa vengono a riprenderli, si ripetono invariabilmente toccanti scene di grande gioia reciproca, che consolano i volontari dell’associazione, sempre pochi, della loro impegnativa attività”.