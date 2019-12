Investita sulle strisce, deceduta la storica commerciante Anna De Stefani: lutto a Pietra Ligure

Pietra Ligure perde una delle sue storiche commercianti: si è spenta, infatti, Anna De Stefani, 89 anni, deceduta questa mattina all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove si trovava da giorni ricoverata a seguito di un investimento pedonale, avvenuto in via Messina. L’ex titolare dello storico negozio pietrese di via Matteotti era stata investita sulle strisce pedonali mentre stava attraversando la strada, nell’urto con la vettura la caduta a terra. L’89enne aveva riportato un trauma cranico e altre ferite sul resto del corpo, ed era stata trasportata presso il nosocomio pietrese.

Secondo quanto appreso, dopo alcuni giorni di ricovero le sue condizioni stavano migliorando, tanto che era stato disposto il trasferimento presso la residenza di cura e riabilitazione “Presentazione” di Loano: nella notte l’improvviso peggioramento, fino al tragico decesso di questa mattina.

La salma è stata condotta presso l’obitorio dell’ospedale Santa Corona, in attesa dell’autopsia disposta dall’Autorità Giudiziaria: gli inquirenti vogliono accertare le cause esatte della morte e capire l’incidenza del trauma e delle ferite riportate nell’investimento. Al vaglio, quindi, la posizione del conducente del mezzo, anche perchè potrebbe profilarsi il reato di omicidio stradale.

La notizia della morte di Anna De Stefani ha profondamente colpito la comunità pietrese. In queste ore, anche attraverso i social, numerosi i messaggi di condoglianze e commozione arrivati ai familiari. La storica commerciante pietrese lascia l’anziano marito e due figli.

Profumi e fiori nel suo negozio di via Matteotti 77, fin dal 1957: per i primi 10 anni la signora Anna lo ha gestito insieme alla sorella Mariateresa, quindi da sola per tanti anni, fino alla chiusura a fine 2014, con la meritata pensione dopo tanto tempo di attività commerciale.

Una carriera lunga 57 anni, che il Comune di Pietra Ligure aveva deciso di premiare il 6 dicembre 2014 con una cerimonia nella sala consiliare e la consegna di un attestato, un momento al quale avevano preso parte molti commercianti pietresi per renderle omaggio.

“Dal 1957 al 2015 in via Matteotti ha venduto profumi e fiori, cadenzando con un regalo o con un gesto tutte le fasi della vita di molti pietresi e non… Se ne è andata una grande donna, una grande lavoratrice, un grande Cuore”, il messaggio apparso sui social alla notizia della sua scomparsa.