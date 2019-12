Investita sulle strisce, deceduta la storica commerciante Anna De Stefani: fissati i funerali

Pietra Ligure. Nulla osta da parte dell’Autorità Giudiziaria per i funerali di Anna De Stefani, 89 anni, storica commerciante pietrese, deceduta venerdì mattina all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove si trovava da giorni ricoverata a seguito di un investimento pedonale, avvenuto in via Messina a Pietra Ligure.

L’ex titolare dello storico negozio di fiori e profumi di via Matteotti era stata investita sulle strisce pedonali mentre stava attraversando la strada, nell’urto con la vettura la caduta a terra. L’89enne aveva riportato un trauma cranico e altre ferite sul resto del corpo, ed era stata trasportata presso il nosocomio pietrese. Dopo alcuni giorni di ricovero le sue condizioni stavano migliorando, tanto che era stato disposto il trasferimento presso la residenza di cura e riabilitazione “Presentazione” di Loano, poi l’improvviso peggioramento, fino al tragico decesso.

Sul corpo di Anna De Stefani è stata eseguita l’autopsia per accertare le cause esatte della morte e capire l’incidenza del trauma e delle ferite riportate nell’investimento.

I funerali si terranno mercoledì 18 dicembre, alle ore 14,30, nella Basilica di San Nicolò in Pietra Ligure. La salma giungerà domani, martedì 17 dicembre, alle ore 10.00 circa

nella Vecchia Chiesa Parrocchiale (Piazza La Pietra): alle ore 20.00 sarà recitato il Santo Rosario.

Anna De Stefani lascia il marito Andrea, i figli Agostino e Fabrizio, le nuore Martina e Miria, gli adorati nipoti Sofia, Samuele e Davide, le sorelle, il fratello e le cognate. Molto conosciuta nella comunità pietrese per la sua lunga attività commerciale, dal 1957 al 2014, saranno in tanti a stringersi ai familiari per l’ultimo saluto.