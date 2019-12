Investimento pedonale a Savona, sempre critiche le condizioni di Giovanni Lamberti

Pietra Ligure. Sono sempre critiche le condizioni di Giovanni Lamberti, abitante a Genova, il pensionato investito ieri mattina in via Gramsci a Savona. L’83enne stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stato travolto da uno scooter, che lo ha centrato in pieno facendolo cadere a terra.

Alla guida del ciclomotore un uomo, che ha subito prestato i soccorsi e fatto scattare l’allarme.

L’anziano è stato prontamente soccorso da sanitari e 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure: resta ricoverato nel reperto di Rianimazione del nosocomio pietrese, in prognosi riservata, sotto stretta osservazione medica.

Secondo quanto riferito dallo staff del reparto pietrese il paziente è molto critico per le lesioni riportate a seguito del grave trauma cranico.

L’indagine sull’investimento pedonale è condotta dalla polizia municipale di Savona che ieri ha svolto i rilievi e gli accertamenti del caso: lo scooter rimane sotto sequestro. Il conducente ha dichiarato di essere stato abbagliato dal sole e di non aver visto l’anziano che stava attraversando la strada, sulle strisce pedonali, causando l’impatto e la successiva caduta sull’asfalto con l’83enne che ha sbattuto la testa.