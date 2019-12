Infrastrutture, Ripamonti (Lega): “Ponente a rischio collasso. Pedaggi gratis subito”

Regione. “In Liguria, e nel Ponente in particolare, questi giorni di festa si stanno trasformando in un autentico calvario per pendolari, autotrasportatori e flussi turistici”.

Lo dichiara il senatore savonese della Lega Paolo Ripamonti, che ha anche annunciato un’interrogazione in Senato sul tema: “Chiediamo che tutti i concessionari autostradali, come attuato ad esempio su alcuni tratti della Autofiori A26 e sulla A12 di Aspi, sospendano il pagamento dei pedaggi”.

“Inoltre, cosa aspetta il ministero dei Trasporti a convocare il tavolo richiesto da Regione Liguria? Abbiamo la ferrovia a Ponente semi interrotta per lavori, chilometri e chilometri di autostrade a corsia unica per cantieri: non è accettabile che siano i liguri e i turisti che scelgono le nostre Riviere per le festività natalizie a dover pagare il conto dell’incapacità e dell’immobilismo del governo”, ha concluso Ripamonti.