Albenga. Simpatica incursione in consiglio comunale da parte della banda dei Babbo Natale del CIV di Albenga. Mentre tra le vie del centro storico era in atto la Winter Night, infatti, in Comune era in corso la seduta del Consiglio comunale interrotta piacevolmente dall’arrivo dei commercianti del CIV e dalla banda. Un saluto particolare e un momento di ilarità per augurare Buon Natale e buon lavoro all’amministrazione. Breve l’interruzione, infatti dopo pochi istanti si è tornati a discutere seriamente gli importanti argomenti all’ordine del giorno.

Foto 2 di 2