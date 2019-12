Cade con la moto sulla A6: motocicilsta soccorso e trasportato all’ospedale San Paolo

Millesimo. È accaduto pochi istanti fa l’incidente che avrebbe coinvolto un motociclista nei pressi della A6.

Secondo quanto riferito, il centauro sarebbe caduto dal mezzo (da solo) per cause ancora da accertare.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari della Croce Rossa di Millesimo, i quali hanno prestato le prime cure al centauro. In seguito, il malcapitato è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona. Le sue condizione di salute non sarebbero gravi.