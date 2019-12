Incidente stradale a Cengio: auto ribaltata

Cengio. Incidente stradale questa mattina a Cengio.

Secondo quanto appreso, intorno alle 11.00, il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo, finendo per ribaltarsi lungo la carreggiata. Il sinistro si è verificato poco fuori dal centro della località valbormidese, in via Padre Garello. A bordo della vettura altre due persone.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Rossa di Cengio e l’automedica del 118, oltre a personale dei vigili del fuoco. Il guidatore e gli altri occupanti sono stati estratti dall’abitacolo per consentire l’intervento dei sanitari.

Dopo le prime cure sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona, non sono in gravi condizioni: non hanno riportato gravi ferite o traumi a seguito dell’incidente.

Restano ancora da appurare con esattezza le cause che hanno portato al ribaltamento della vettura: sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale per i rilievi e gli accertamenti del caso.