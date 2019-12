Incidente in via Nizza a Savona: auto cappottata, due feriti in ospedale

Savona. Incidente stradale nella serata odierna, intorno alle 19, a Savona, in via Nizza.

Non si conoscono ancora le cause che hanno dato origine al sinistro ma, stando alle prime, frammentarie informazioni ricevute, il conducente di un’auto avrebbe perso il controllo del mezzo.

L’auto, quindi, con a bordo marito e moglie, si è cappottata, all’altezza della rotonda situata nei pressi dell’Ekom.

Nonostante la dinamica e l’impatto, per fortuna i due coniugi sono usciti quasi illesi dall’incidente in autonomia. Assistiti poi dai militi della croce rossa Savona e dal personale medico, sono stati accompagnati in via precauzionale all’ospedale San Paolo.