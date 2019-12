Genova. Un grosso incendio è divampato nel cantiere del nuovo ponte sul Polcevera. Una delle nuove pile sul lato est, vicino a via Fillak, ha preso fuoco.

Sul posto ci sono diverse squadre dei vigili del fuoco. Al momento non è noto se ci sono feriti. In via precauzionale è stata chiusa al traffico via Fillak.

Secondo la prime ricostruzioni e indiscrezioni all’origine del rogo potrebbe esserci un errore umano, visto che erano in corso le lavorazioni.