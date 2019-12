Il Vado tessera Bruschi e Cecon, mentre Vita lascia il Savona

Savona. Il Vado FC 1913 comunica di aver definito gli accordi per tesserare l’attaccante (classe ’98) Nicolò Bruschi, in arrivo dal Chieti dopo aver giocato anche in Serie C con Cuneo, Gozzano e Arezzo e l’esterno destro (classe 2001) Giacomo Cecon, ex Savona, Carpi e Verbania.

La società del presidente Franco Tarabotto cede (all’Imperia) il centrale difensivo (classe ’97) Paolo Scannapieco.

Diego Vita, attaccante (classe ’93) passa dal Savona al Delta Porto Tolle.