Provincia. Ad ora la situazione è sotto controllo, anche se si teme un possibile peggioramento dal primo pomeriggio con piogge più intense, venti e mareggiate sulla costa. L’allerta rossa è scattata alle 8.00 di questa mattina, ma al momento non sono segnalate particolari criticità o emergenze nel territorio savonese.

I vigili del fuoco dei distaccamenti provinciali sono intervenuti per qualche allagamento e alberi o rami pericolanti, ma nessuna situazione grave. Anche sul fronte viario non si registrano ad ora problematiche di sorta, anche se si attende l’evoluzione delle condizioni meteo e resta la paura per ulteriori cumuli di acqua.

In tutti i comuni della provincia sono operativi i COC e prosegue senza sosta l’azione di controllo e monitoraggio del territorio: i corsi d’acqua si sono ingrossati ma non a livelli di guardia.

L’invito alla popolazione e ai cittadini è quello di restare a casa e nel caso adottare le misure di autoprotezione previsti in caso di allerta meteo.

Sono confermate tempistiche e caratteristiche della fase perturbata in atto dalla notte sulla Liguria. Piogge, rovesci, venti di burrasca forte e mareggiate anche intense interessano e interesseranno la regione nelle prossime ore. Alla luce di quanto accaduto finora e delle ultime uscite dei modelli previsionali ARPAL HA MODIFICATO LA SCANSIONE DELL’ALLERTA METEO:

PONENTE REGIONALE (ZONA A) CENTRO PONENTE (ZONE B e D): ROSSA FINO ALLE 21 E ARANCIONE DALLE 21 ALLE 24 (tutti i bacini)

LEVANTE REGIONALE (ZONA C): ROSSA FINO ALLE 24 DI OGGI VENERDI’ 20 DICEMBRE POI ARANCIONE FINO ALLE 8 DI DOMANI SABATO 21 DICEMBRE

ENTROTERRA DEL CENTRO LEVANTE (ZONA E): ROSSA FINO ALLE 24 DI OGGI VENERDI’ 20 DICEMBRE POI GIALLA FINO ALLE 8 DI DOMANI SABATO 21 DICEMBRE

(Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia).

Nelle ultime tre ore il centro-ponente della regione è stato interessato da piogge diffuse di intensità generalmente debole, localmente moderate e più persistenti nell’interno della zona A (Ceriana, nell’imperiese 40 millimetri in 3 ore, dalla mezzanotte 115 millimetri mentre a Montalto Ligure toccati i 101.4 millimetri) e sul crinale tra le zone A e D (Colle del Melogno, Savona, 54 millimetri in 3 ore). Nell’ultima ora si è assistito a un deciso rinforzo del flusso umido meridionale nei bassi strati che ha comportato un’intensificazione delle precipitazioni sul Centro-Ponente.

Al momento i livelli idrici rilevano innalzamenti nelle sezioni monitorate del ponente (Armea, Argentina e Arroscia); non si escludono ulteriori innalzamenti nelle prossime ore al persistere delle precipitazioni.

La ventilazione al suolo da Sud o Sud Est registra valori d’intensità tra forte e di burrasca, localmente di burrasca forte sui rilievi del centro levante (Fontana Fresca, Sori, zona B, 82 km/h con raffiche fino a 136.8 km/h; Tanadorso, Ronco Scrivia, zona E, 85 km/h con raffiche fino a 111 km/h; Monte Pennello, Genova, zona B, 68 km/h da sud-sudest con raffiche fino a 118.8 km/h, Casoni di Suvero, Zignago, zona C, 68 km/h con raffiche fino a 97 km/h ).

Lo scenario meteo idrologico per le prossime ore è confermato sia per le dinamiche del passaggio frontale sulla Liguria che sotto il profilo delle tempistiche; sul levante è attesa anche una “coda” di fenomeni che insisteranno fino alle prime ore di domani, sabato. Quindi ci sarà una pausa mentre, sempre sul Levante, nella notte su domenica, è atteso un nuovo, veloce passaggio perturbato con piogge e temporali che verrà valutato meglio domattina. Confermato anche il vento con raffiche di burrasca forte che, dopo una parziale attenuazione, dovrebbe riprendere a soffiare nel pomeriggio di sabato e le mareggiate intense oggi, domani ma anche e soprattutto domenica. Proprio la giornata di domenica dovrebbe, però, chiudere questa nuova fase perturbata: al momento la tendenza delineata dei modelli previsionali per i giorni che portano alle festività natalizie segnala una rimonta più decisa dell’alta pressione sulla nostra regione.

Ecco i fenomeni previsti nell’AVVISO METEOROLOGICO emesso questa mattina:

OGGI, VENERDI’ 20 DICEMBRE: tempo perturbato con precipitazioni diffuse di forte intensità che daranno luogo a cumulate areali elevate su tutte le zone. Saranno possibili rovesci o temporali con alta probabilità di fenomeni forti, in particolare dalle ore centrali. Dalla serata attenuazione dei fenomeni a partire da Ponente. Venti meridionali fino a burrasca forte nel pomeriggio con possibili raffiche fino a 100 km/h sulla costa, anche fino a 150 km/h sui crinali più esposti. Mare in aumento a molto agitato con mareggiate intense su tutte le zone, più persistenti su AB.

DOMANI, SABATO 21 DICEMBRE: nelle prime ore della mattina piogge residue con cumulate significative su C dove permane un’alta probabilità di rovesci/temporali forti; bassa probabilità su BE. Nuovo veloce passaggio perturbato in serata con bassa probabilità di rovesci/temporali forti su BCE. Venti da Sud-Ovest di burrasca su ABC con raffiche fino a 70-90 km/h, in particolare dal pomeriggio sui crinali e sui capi esposti. Mareggiate intense in mattinata su C e parte orientale di B; dopo un temporaneo calo si prevede una ripresa dal pomeriggio con mareggiate intense su ABC.

DOPODOMANI, DOMENICA 22 DICEMBRE: nelle prime ore della mattina un veloce passaggio perturbato porta piogge anche a carattere di rovescio o temporale con bassa probabilità di fenomeni forti; cumulate fino a significative su CE. Venti da Ovest, Sud-Ovest fino a burrasca su AC con raffiche che localmente potranno raggiungere 80-100 km/h sui capi esposti e sui crinali. Dal pomeriggio/sera ingresso di venti settentrionali fino a forti su BDE. Mare fino a molto agitato sottocosta con mareggiate intense su C e parte orientale di B, agitato su A con mareggiate.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.

“Siamo nel pieno della perturbazione – ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – Anche se fino ad ora non c’è stata nessuna situazione di particolare disagio, non si deve abbassare la guardia. Il quadro è comunque confermato si allunga fino a domattina nel levante con un’allerta arancione”.

Il presidente Toti ha ricordato che nel ponente sta piovendo diffusamente: “Ci aspettavamo 200 millimetri di pioggia e fino ad ora ne sono caduti 100, ma siamo ancora alla metà dell’evento. Nessuna particolare segnalazione dalle ferrovie che stanno funzionando, come da piano di emergenza. Confermata la chiusura dell’autostrada A6 che non riaprirà fino alla fine dell’allerta e solo dopo i controlli predisposti dal protocollo su quel tratto autostradale”.

Anche l’assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone ha confermato che “La Liguria è dentro l’evento previsto” e ha invitato tutti a non abbassare la guardia: “Il fronte sta transitando – ha confermato Francesca Giannoni, responsabile del Centro meteo Arpal – la parte più intensa della perturbazione ha abbandonato il Golfo del Leone e sta producendo precipitazioni più insistenti sul ponente. Nel corso della mattina si sono superati i 50 millimetri di pioggia e fino a 100 millimetri localmente che stanno portando ad innalzamenti dei corsi d’acqua. Si attendono venti anche molto forti, a partire dalla parte centrale della giornata, sui crinali ci sono già state raffiche fino a 130 km/h e mareggiate”.

Domani sarà una giornata di tregua, ma fa capolino un secondo passaggio previsto nella notte tra sabato e domenica, previste anche domenica mareggiate con onde alta fino a 5 metri.