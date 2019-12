Il savonese Giuseppe Grisolia nuovo commissario della Lega Giovani Liguria

Liguria. Il Coordinatore nazionale della Lega Giovani, On. Luca Toccalini, ha ufficializzato la nomina del savonese Giuseppe Grisolia, 26 anni, quale nuovo Commissario regionale della Lega Giovani in Liguria.

“Ringrazio l’On. Toccalini e il Segretario regionale della Lega, On. Edoardo Rixi, per avermi conferito questo prestigioso incarico – dichiara Grisolia – Ringrazio inoltre il coordinatore uscente, Daniele Vatteroni, per il lavoro svolto e per quanto ha fatto durante l’anno e mezzo del suo mandato. Le elezioni regionali vedranno la Lega e il suo movimento giovanile come forza trainante della coalizione di centro destra. Lavoreremo strenuamente a fianco al Partito per ottenere la riconferma dell’attuale giunta regionale, forti anche della tenacia del nostro Segretario federale, Matteo Salvini”.

Grisolia resterà in carica e guiderà il movimento fino alle elezioni regionali della prossima primavera. In seguito verrà organizzato un congresso per permettere agli iscritti di eleggere il futuro coordinatore regionale della Lega Giovani.