Il regalo di Natale più bello arriva dal Gaslini: “Ricostruito il cuore a bimba di 21 mesi”

Regione. “Dopo tanta sofferenza eravamo di fronte alla sola prospettiva di vederla vivere soffrendo, senza essere mai uscita dagli ospedali, senza una vita vera, sempre nel terrore di vederla morire da una momento all’altro. Non ci davano speranza, ma noi non la abbiamo mai persa”.

Parole cariche di sofferenza dei genitori di una bimba di appena 21 mesi affetta da una grave malformazione dalla nascita, che in tanti ospedali era stata ritenuta incorreggibile. Ma non all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova, che a questa famiglia in difficoltà ha fatto il regalo più bello che potesse esserci, ricostruendo il cuore della piccola.

“Abbiamo continuato a cercare e abbiamo trovato la salvezza attraverso il passaparola di altri genitori di bimbi cardiopatici, operati con successo a Genova, che ci hanno consigliato di rivolgerci al Gaslini”, hanno spiegato ancora i genitori della piccola.

“Oggi nostra figlia è una bambina che inizia nuovamente a vivere: respira autonomamente, inizia a mangiare vero cibo, inizia a giocare, ci abbraccia. Non ci sono parole per ringraziare il Gaslini: qui nostra figlia è nata un’altra volta”, ha concluso con comprensibile commozione.

Oggi la bambina può tornare a casa con mamma papà e fratellino per festeggiare il suo primo Natale lontano da ospedali e macchinari salvavita. Ma avrà anche un regalo speciale. Il papà, infatti, aveva espresso il desiderio di portare finalmente all’aria aperta la sua piccola, anzi addirittura in crociera tutti insieme.

E il direttore generale del Gaslini, Paolo Petralia, dall’estero – dove si trova in missione – sentito il desiderio del papà, ha subito contattato Daniela Picco, direttore generale di MSC Foundation, che con Gianni onorato CEO Msc Cruises, hanno immediatamente messo a disposizione della famiglia una crociera aperta: potranno scegliere data e destinazione tra tutte quelle proposte da Msc.

“Un regalo speciale per una famiglia speciale, che non si è mai arresa”, hanno fatto sapere da Msc.

Un miracolo di Natale, accolto con estrema soddisfazione dal presidente di Regione Liguria Giovanni Toti che ha voluto complimentarsi personalmente con l’equipe del nosocomio genovese: “Complimenti all’equipe del Gaslini che ha ricostruito il cuore alla piccola bambina di 21 mesi, un intervento eccezionale che ha permesso di salvare una vita quando altri ospedali avevano pensato che non si potesse più fare nulla”.

“Il Gaslini si conferma una volta ancora una delle eccellenze liguri e italiane, all’avanguardia in Europa, e noi siamo fieri di averlo a Genova. Alla piccola, che ora ha aspettative di vita normali, auguro un grosso in bocca al lupo e alla famiglia va il mio abbraccio. Non potevamo ricevere miglior regalo di Natale come quello di restituire la vita a una bambina”, ha concluso il governatore ligure.