Il Pietra Ligure ingaggia sei giocatori, mentre il Savona si assicura Davide Rovido

Savona. Il Savona FBC comunica di aver trovato l’accordo con l’attaccante (classe 2000) Davide Rovido.

Il neo giocatore degli striscioni, cresciuto nelle giovanili del Genoa, arriva dal Crema, dove ha collezionato otto presenze.

Il Pietra Ligure comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Davide Castiglione, centrocampista (classe 2001) proveniente dal Vado; Francesco Cocito, difensore cenrtrale (classe ’82) prelevato dall’Albenga, alla seconda esperienza in biancoazzurro dopo quella del 2015/16; Matteo Esposito, difensore (classe ’99) ex Cairese; Gianmaria Genta, centrocampista (classe ’91) in arrivo dal Finale; Alessandro Viola, centrocampista (classe ’99), preso dalla Loanesi; Elia Zunino, attaccante (classe ’95) proveniente dal Virtus Castelfranco, che dal 2016 al 2019 ha segnato cinquantasei reti in novantasei presenze.

La società del presidente Claudio Faggiano saluta Simone Bottino, che passa alla Goliardica di mister Giovanni D’Asaro.

L’Imperia rende noto di aver ingaggiato il difensore (classe ’99) Leonardo Ferrara, prelevato dal Vado, società dalla quale ha preso anche Paolo Scannapieco e Luca Donaggio.

Matteo Di Lorenzo passa dall’Alassio al Soccer Borghetto, che si assicura (dalla Dianese&Golfo) il centrocampista (classe ’99) Jurgen Muca.

Il portiere Davide Tranchida passa dalla Loanesi al Cervo, mentre Stefano Primoceri dice addio alla San Filippo Neri.