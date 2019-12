Pietra Ligure. Venerdì 3 gennaio torna la Chicchiricchì Run, l’allenamento di gruppo per eccellenza che partirà da piazza San Nicolò a Pietra Ligure alle ore 8, per poi farvi ritorno.

Il percorso, ormai collaudato, si snoderà per 8 chilometri circa per i runners e 6 chilometri circa per i walkers dal centro di Pietra Ligure fino alla Marina di Loano e ritorno ed è aperto a tutti, grandi e piccini, individuali, coppie e famiglie che decideranno di trascorrere una mattina diversa in compagnia dei ragazzi dell’Asd Run RivieraRun, organizzatori dell’evento con il patrocinio del Comune di Pietra Ligure.

Foto 3 di 3





La Chicchiricchì Run, che nel 2019 ha seguito un percorso itinerante, correndo anche fuori provincia, ad esempio ad Ivrea, sede di uno dei runners e walkers club RunRivieraRun, è un allenamento di gruppo senza l’assillo del tempo, dei cronometri, delle classifiche, ma un progetto nato nel 2014 per diffondere la mission principale dell’Asd RunRivieraRun, ossia il progetto Socializzazione e Benessere, dove la corsa e la camminata diventano il luogo ed il momento per conoscere se stessi e gli altri con attenzione particolare alla propria salute.

Venerdì 3 gennaio iscrizioni a partire dalle ore 7 in piazza San Nicolò. Seguiranno colazione e premi ad estrazione. Partecipazione ad offerta libera. Chi preferisce preiscriversi può mandare un’email a info@runrivierarun.it.

Proseguendo su questa strada, nel 2020, l’Asd RunRivieraRun proseguirà con il progetto WalkRivieraWalk con gruppi di cammino nei diversi comuni della provincia di Savona, che perseguono ed ampliano l’idea Chicchiricchì Run.

Il prossimo appuntamento dell’Asd RunRivieraRun sarà la UltrAndoraRun, una gara di 6 e 12 ore nel porto di Andora organizzata con il Comune di Andora. L’appuntamento è per sabato 29 febbraio. Si tratta della prima ultra di questa tipologia organizzata in Liguria ed il porto di Andora ospiterà una gara imperdibile per paesaggio e percorso.

L’Asd RunRivieraRun fin dalla sua nascita sta portando a correre e camminare sempre più persone con la finalità di un invecchiamento attivo, oltre a far crescere sempre di più il settore giovanile che sta dando ottimi risultati in campo nazionale ed internazionale.