Il Natale si avvicina, settimana ricca di eventi ad Albisola Superiore

Albisola Superiore. Il Natale si avvicina e sarà una settimana densa di eventi ad Albisola Superiore, che accompagnerà la città fino a domenica 22 dicembre.

Da domenica 8 dicembre a lunedì 6 gennaio: Sede Espositiva presso IAT, piazzale E. Marinetti, tutti i giorni ore 10.00/12.00 15.00/19.00 (escluso 25 e 26 dicembre, 1 gennaio). Natività 2019: mostra concorso ceramica e poesia. Mostra a cura del Cenacolo degli Artisti delle opere in ceramica e delle poesie partecipanti al terzo Concorso a tema Natività. Per tutto il periodo della mostra saranno in esposizione ceramiche, idee regalo, prodotti natalizi di Studio Ernan, Ceramiche Gaggero, Ceramiche Guarino.

Da domenica 8 dicembre a domenica 19 gennaio: Parrocchia di San Matteo, Luceto, feriali ore 15.00/18.30 festivi ore 10.00/12.00 e 15.00/18.30. Presepe meccanico. Apertura del tradizionale presepe, a cura di Maria Merialdo, vedova Piccone e Mario Gaggero. Il presepe è la riproduzione di Albisola Superiore, in scala 1:50, del fine ‘800 e inizio ‘900. Ha una superficie di circa 130 mq., presenta 40 elementi in movimento con 500 statuine tradizionali (“macachi” di Albisola), ed effetti giorno/notte e neve.

Martedì 17 dicembre: Biblioteca civica M. Trucco, Corso Ferrari 193, ore 17.00. Ceramica sotto l’albero. Laboratorio didattico natalizio su prenotazione per bambini da 7 a 11 anni, a cura di Laboratoriol.

Sabato 21 dicembre: piazza Chiesa, dalle ore 16.00. A casa di Babbo Natale. Il secondo appuntamento natalizio di Club Albisola: Babbo Natale e gli elfi arrivano in Dune Buggy, per ricevere le letterine dei bambini.

Sabato 21 dicembre: Teatro Don Natale Leone, ore 21.00. Message in a bottle: canzoni con un messaggio per il mondo. Concerto a cura di Arteincanto e Accademia Musicale Albisolese

Domenica 22 dicembre: corso Mazzini, ore 11.00. Santa Claus on the road. Aperitivo con panettone delle festività, a cura di Club Albisola.

Domenica 22 dicembre: frazione Ellera, dalle ore 10.00. Natale nei Caruggi. Animazione nelle vie di Ellera: mercatino di artigianato, giochi, streetfood (frittelle, crostate, biscotti di Natale, cioccolata calda, vin brulé) ed i musicanti di Natale lungo i caruggi, con cornamusa ed organetto. Tra le vie del paese il presepe di Ezio Lorenzi e ci sarà anche Babbo Natale. Laboratori per bambini a cura dei ragazzi della Parrocchia di San Bartolomeo.

Domenica 22 dicembre: Chiesa parrocchiale di San Nicolò, ore 21.00. Canti di Natale. Concerto di Blackinwhite Gospel Choir, ensemble di Milano formato da sei musicisti professionisti, cinque vocalist e un pianista. Il suono di queste straordinarie voci armonizzate ha il potere di aprire una porta verso l’infinito trasmettendo amore, gioia ed emozioni.