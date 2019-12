Il mercato ad Albissola, il teatro ragazzi a Borgio e il “Loano Solidale Show”: un botto di eventi nella domenica in provincia

Provincia. Secondo il politologo Ilvo Diamanti “le ricorrenze servono a commemorare o rinnovare, sono occasioni di memoria e speranza, per tornare indietro con la mente o proiettarci in avanti”. Sagge parole di cui ci ricorderemo a Capodanno, un giorno che non è affatto uguale agli altri e che celebreremo con tutti gli onori del caso ma non prima di aver onorato a dovere l’ultima domenica dell’Anno Domini 2019 con gli IVG Eventi.

In queste 24 ore di riposo non possiamo saltare i numerosi e pregevoli mercatini in cui fare “piazza pulita” delle occasioni uniche di acquisto a cielo aperto. Ad Albissola Marina va “in scena” la “prima” de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi, speciale appuntamento con l’eccellenza dell’originale mercato di qualità. Arrafferemo i prodotti più invitanti e gustosi anche a Pietra Ligure grazie al Mercato Riviera delle Palme, variopinta festa di colori organizzata dai migliori operatori del settore.

Borgio Verezzi si “tuffa” in un antico passato pullulato da burattini, marionette e cantastorie grazie all’incantato racconto che Marco Randellini e della Compagnia del Cerchio Tondo snoccioleranno con lo spettacolo “Albero e Storie di Natale”.

Natale non è finito e a Loano c’è ancora modo di essere più buoni e fare del bene prendendo parte alla quarta edizione del “Loano Solidale Live Show”.

Albissola Marina. Aspettando il Nuovo Anno uno speciale ed esclusivo appuntamento con il mercato più famoso d’Italia: per la prima volta a grandissima richiesta domenica 29 dicembre arriva infatti l’eccellenza dell’unico vero e originale mercato di qualità de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi.

Uno “spettacolo” di famosissime “boutique a cielo aperto” con il meglio del Made in Italy artigianale, come pelletteria (borse e scarpe) di unica fattura, la migliore produzione di cachemire, nuove collezioni moda, tessuti di arte fiorentina e tanta qualità garantita al prezzo migliore. Dunque una giornata da non perdere assolutamente per le migliaia di fan dell’originale consorzio, la festa dello shopping più glamour e conveniente.

I famosi ambulanti toscani, ormai valutati oltre l’aspetto commerciale e divenuti un vero e proprio fenomeno di costume, tornano dunque nel Savonese (dove sono davvero attesissimi) per riportare le magiche atmosfere del Mercato del Forte, sinonimo di genuinità e qualità. Tante idee per gli acquisti in un autentico spettacolo di bancarelle e pubblico che, non a caso, viene ormai comunemente definito “evento mercato”.

Pietra Ligure. Domenica 29 dicembre a tornano le imperdibili occasioni del Mercato Riviera delle Palme, manifestazione che si distingue da sempre per l’elevata qualità e l’ampia offerta dei suoi prodotti e riunisce i migliori operatori del settore per dar vita ad una vivace e colorata “festa degli acquisti” in grado di fare la gioia degli appassionati.

Abbigliamento uomo e donna, pelletteria, intimo, borse, biancheria per la casa, scarpe ma anche artigianato e cibo con i banchi di pescheria, fritture e dolciumi sono solo alcuni degli articoli che sarà possibile trovare in vendita a prezzi vantaggiosissimi nelle numerose bancarelle dell’edizione autunno – inverno.

Il Mercato Riviera delle Palme regalerà ai clienti residenti e turisti la grande possibilità di trascorrere una giornata di shopping “a cielo aperto” in un clima di spensieratezza.

Savona. Domenica 29 dicembre si tiene un nuovo appuntamento con “L’Antichità in Piazza a Savona”, il mercato in cui si possono ammirare e acquistare preziosi oggetti di antiquariato e piccolo collezionismo.

Le bancarelle della fiera saranno presente in via Alessandro Manzoni, piazza Sisto IV (la piazza del Municipio), via Pietro Paleocapa e corso Italia.

La manifestazione è a cura della FIVA Federazione Italiana Venditori Ambulanti in collaborazione con ASCOM e Associazioni Antiquari.

Prosegue a Borgio Verezzi la nuova stagione di teatro ragazzi firmata I.So. THeatre con un cartellone di ben nove appuntamenti, ideato e curato da Luca Malvicini in collaborazione con il Comune. Fino a primavera il “Gassman” accompagnerà famiglie e bambini alla scoperta di storie, novelle, tradizioni natalizie, favole e romanzi. Tra antichi miti e linguaggi moderni, umorismo e drammaticità, ci saranno spettacoli per tutti i gusti.

Domenica 29 dicembre Marco Randellini e la Compagnia del Cerchio Tondo saranno protagonisti sul palco con “Albero e Storie di Natale”, uno spettacolo che immergerà il giovane pubblico in tempi lontani, nel magico mondo di un albero attraverso miti straordinari, burattini, marionette e cantastorie.

Un’occasione per rivivere un’epoca in cui le piante venivano considerate la manifestazione più immediata e concreta della divinità. Alle piante gli uomini si rivolgevano per chiedere protezione e conforto, intorno ad esse fiorivano miti straordinari, che toccavano i cuori e rasserenavano gli animi. A ciascuna specie, ad ogni albero venivano attribuite caratteristiche particolari, perché in ciascuno di essi il mistero della natura e quello del divino trovavano un diverso equilibrio. Ad accompagnare lo spettacolo non mancheranno inoltre alcune storie natalizie.

Loano. Domenica 29 dicembre si terrà la quarta edizione del “Loano Solidale Live Show”, tradizionale festa solidale promossa dal Comune di Loano e da Eccoci Eventi. Sul palco si esibiranno il gruppo swing Ladiesgang e la giovanissima cantante Corinna Parodi. Conduce la serata la showgirl loanese Elena Ballerini.

Quest’anno la manifestazione avrà come scopo primario la raccolta di fondi per finanziare cure mediche e interventi di assistenza a favore di tre amici del territorio. Uno di essi è il loanese Samuele Manfredi, grande promessa del ciclismo italiano che a dicembre dello scorso anno, mentre si stava allenando in sella alla propria bici, è stato vittima di un grave incidente stradale per cui ora sta affrontando un lungo e difficile processo di riabilitazione.

L’altro è Carlo Galiano, istruttore tecnico e coordinatore atletico della struttura comprensoriale di Boissano ma residente a Tovo San Giacomo e rimasto a sua volta coinvolto in un incidente stradale ai primi di ottobre. Una parte del denaro raccolto andrà a sostenere le spese mediche e riabilitative di Samuele e Carlo. Un’altra parte sarà destinata invece alla loanese Daniela Rizzuto, portatrice di handicap che quest’anno ha dato il via in maniera autonoma a due raccolte fondi con cui finanziare l’acquisto di un’auto attrezzata per le sue esigenze.

Cisano Sul Neva. Prosegue il calendario di eventi natalizi organizzati dal Comune in collaborazione con l’associazione culturale La Ronzante Gorgogliatrice: domenica 29 dicembre il Loneliest Vocal Ensemble si esibirà in concerto con i canti della tradizione natalizia europea e americana, riproposti in arrangiamenti a sei voci.

Un repertorio che ripercorre le origini del jazz partendo dai canti religiosi afroamericani per arrivare alla musica tratta dai concerti sacri del grande Duke Ellington, scritti per coro e big band e interpretati principalmente a cappella. Con il concerto natalizio il gruppo si è già esibito in moltissime chiese, piazze e teatri e sale da concerto.

Nell’ambito della serata sarà possibile acquistare le nuove borracce del Comune, il cui ricavato finanzierà progetti legati all’ambiente che l’amministrazione Niero concorderà con le insegnanti e gli alunni della scuola “G. Comanedi”.