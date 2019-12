Il Comune di Savona e “Il Gabbiano” restaurano il cartello di benvenuto all’ingresso della città

Savona. E’ tornato “all’antico splendore” grazie all’intervento del centro commerciale “Il Gabbiano” l’antico cartello di “Benvenuti” e “Arrivederci” posto all’ingresso di levante di Savona.

Come ricordato dal sindaco Ilaria Caprioglio, il doppio cartello era “da decenni in stato di abbandono”. Quindi non proprio un bel “biglietto da visita” per chi arriva e parte dalla città della torretta.

Ora, però, le cose sono cambiate, come precisa ancora il primo cittadino: “Abbiamo deciso di provvedere grazie a Davide Teneggi del centro commerciale ‘Il Gabbiano’. Adesso il cartello, perfettamente restaurato, è stato nuovamente posizionato. Savona si risolleva anche attraverso piccoli gesti come questo”.

Anche l’assessore Maurizio Scaramuzza ringrazia il centro commerciale “che si è preso cura di un ammasso di ruggine e lo ha fatto tornare ai fasti di una volta”.