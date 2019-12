Il Comune di Savona cerca 4 geometri da assumere a tempo indeterminato

Savona. Il Comune i Savona ha pubblicato un bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di quattro geometri (categoria C).

Lo annuncia l’assessore allo sviluppo economico, con delega al personale, Maria Zunato.

Il bando scade il 16 gennaio 2020. Tutta la documentazione è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Savona.