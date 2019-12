Il Comune di Albisola Superiore nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente

Albisola Superiore. Dal 28 novembre, dopo una complessa procedura specifica, il Comune di Albisola Superiore è subentrato nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (Anpr) istituita dal ministero dell’interno.

Anpr è un passo essenziale per rendere possibili successive innovazioni che potranno migliorare l’efficienza e offrire importanti vantaggi ai cittadini: avere un database a livello nazionale consentirà all’intera Pubblica amministrazione e a tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi, di dialogare in maniera efficiente tra di loro avendo una fonte unica e certa per i dati.

Commenta Roberto Gambetta, vice sindaco con delega ai servizi demografici, stato civile, quartieri e associazioni: “Il nostro comune ha voluto accelerare questo importante passaggio perché, comunque, anche nell’immediato implica importanti vantaggi di efficienza per l’Ente e per i cittadini quali la richiesta di certificati anagrafici in tutti i comuni già subentrati, cambio di residenza più semplice ed immediato e, a breve, la possibilità di ottenere certificati da un portale unico. Ad oggi sono subentrati 4651 comuni su 7914”.