Il comune di Albenga investe nella sicurezza delle scuole, il sindaco Tomatis: “Agire come un buon padre di famiglia”

Albenga. Il Comune di Albenga investe nella sicurezza delle scuole agendo secondo le regole del “buon padre di famiglia”.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Albenga sta predisponendo diversi interventi importanti sulle scuole, molti dei quali saranno effettuati durante il periodo estivo per non compromettere il regolare svolgimento delle lezioni. L’attenzione della nostra Amministrazione è sempre alta sulle tematiche che riguardano la sicurezza e i nostri giovani e riteniamo sia di fondamentale importanza agire seguendo il principio del Buon Padre di Famiglia.”

Con Delibera di Giunta 526 del 19 dicembre 2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Adeguamento alla normativa sismica e antincendio del plesso scolastico Don Barbera di via degli Orti del valore di 680 mila euro (in parte – 476 mila – finanziati dal Piano di Protezione Civile).

Il comune si sta occupando inoltre di un altro importante intervento, quello sulle scuole Paccini. Si tratta del miglioramento sismico e adeguamento antincendio che prevede interventi per 650 mila euro (anche’esso, in parte – 455 mila – finanziati dal Miur con Mutui BEI – annualità 2018 – mutuo 2018 – D.I. 87/2019.

Sempre sulle scuole Paccini la Giunta ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria relativo al ripristino dei servizi igienici al piano terra del valore di 66mila euro.

Ricordiamo anche che sono stati appaltati i lavori di adeguamento sismico del Liceo G.Bruno di Albenga per un importo totale di 350 mila euro.

Afferma l’Assessore Silvia Pelosi: “L’Amministrazione sta rivolgendo particolare attenzione all’edilizia scolastica. Per quel che riguarda le manutenzioni ordinarie occorre precisare che per la maggior parte gli interventi vengono realizzati in house, con cantonieri e tecnici comunali, quelli che invece non possono essere fatti da noi vengono valutati e, attraverso le procedure previste dalla normativa vigente, affidati ed eseguiti. Stiamo investendo molto per rendere le nostre scuole migliori e soprattutto più sicure. Continueremo ad agire in questo senso, così come abbiamo previsto nel Bilancio di Previsione approvato lo scorso sabato in Consiglio”.

Per quel che concerne il Polo Scolastico ricordiamo che è stato approvato il progetto di demolizione della ex Caserma Turinetto. Il costo complessivo sarà di 2.165.000,00 euro finanziati in parte attraverso un mutuo ed in parte dall’alienazione di beni immobili.

Affermano il Sindaco Riccardo Tomatis, il vicesindaco Alberto Passino e l’Assessore Silvia Pelosi: “Siamo molto soddisfatti di tutti gli interventi che abbiamo in progetto di realizzare per quel che concerne l’edilizia scolastica. Per quel che concerne il Polo Scolastico vogliamo sottolineare l’importanza di essere riusciti ad ottenere, durante l’Amministrazione Cangiano, il finanziamento statale che ci permetterà di realizzare quest’opera.”