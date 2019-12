Il camp estivo 2020 della campionessa Linda Cerruti farà nuovamente tappa a Bergeggi

Bergeggi. Formula vincente non si cambia sembra essere lo slogan della campionessa di nuoto sincronizzato Linda Cerruti e del sindaco di Bergeggi Roberto Arboscello.

Ed ecco che a soli tre mesi dal termine del primo camp estivo organizzato da Linda in collaborazione con la sua società, la Rari Nantes Savona, e ad ancora nove mesi dall’inizio della prossima edizione, arrivano già le prime conferme.

Prima di tutto le date: il camp si terrà dal 31 agosto al 5 settembre 2020, con la campionessa Linda Cerruti reduce dalle Olimpiadi di Tokyo.

In secondo luogo la sede: ovviamente la piscina Zanelli per quanto concerne le sessioni di allenamento, ma ecco confermata Bergeggi, con la sua Area Marina Protetta, quale località scelta nuovamente per ospitare la giornata di educazione ambientale, svago e sport all’aperto per le centinaia di giovani atlete provenienti da tutta Italia.

Visto il grande successo ottenuto lo scorso anno anche per il 2020 si proverà quindi ad accoppiare sport e ambiente, tematiche molto care sia alla campionessa Cerruti che al sindaco Arboscello.

Resterà da scoprire quale tipo di iniziativa metteranno in campo. Ma per scoprire questo c’è ancora tempo. “Onorato di ospitare il camp estivo di una delle più grandi atlete savonesi. Le eccellenze si esaltano quando si fa sinergia e quale miglior accostamento tra una grande atleta, un bellissimo sport, una società sportiva prestigiosa, tanti ragazzi e ragazze e uno dei luoghi simbolo della tutela ambientale come l’Area Marina Protetta. Sarà un’altra grande giornata, ne sono certo. E non mancheranno sorprese” promette un entusiasta Arboscello.

“Oltre allo sport un tema a cui sono particolarmente sensibile è l’ambiente e la sua tutela. Trovo Bergeggi, la sua Area Marina Protetta, il Golfo dell’isola, un ambiente bellissimo e straordinario, a cui sono particolarmente affezionata. L’anno scorso è stata una giornata memorabile per me e per i ragazzi, per cui non potevamo che ripetere l’esperienza. Ringrazio il sindaco e l’amministrazione per il supporto e l’entusiasmo rivolto verso questa iniziativa e per la volontà di proseguire fianco a fianco in questo percorso di sensibilizzazione alle tematiche ambientali delle nuove generazioni” commenta una soddisfatta Linda Cerruti.

