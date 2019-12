Massimino. Immagina di arrivare a bordo del trenino magico in un festoso borgo; di essere accolto da luccicanti luminarie, meravigliosi addobbi a festa e luci natalizie; di giungere in un villaggio di Natale da sogno, dove l’albero luminoso, una scintillante attrazione alta dieci metri, potrà far divertire grandi e piccini.

Qui i tuoi bimbi potranno divertirsi e vivere un’esperienza indimenticabile; la tua famiglia tornerà a casa contenta dopo una bella giornata, trascorsa all’insegna del divertimento, del buon cibo e dell’artigianato di qualità. Il villaggio degli elfi attende i più piccoli per laboratori dedicati e strutturati che stimoleranno la loro fantasia e creatività.

Questi sono solo alcuni degli ingredienti de “il Bosco di Babbo Natale”, l’evento natalizio di Massimino: una manifestazione patrocinata e organizzata dal Comune per le festività natalizie.

Nel tendone del circo, inoltre, ti aspettano due spettacoli giornalieri da non perdere…

Anche i più grandi torneranno un po’ bambini quando nel cielo comparirà la slitta trainata dalle renne volanti e Babbo Natale atterrerà nel bosco, vicino alla sua accogliente casetta in legno, allestita con i suoi elfi.

Un’altra imperdibile tappa è l’Ufficio Postale: qui gli elfi aiuteranno i bambini a scrivere la letterina e si occuperanno poi di recapitarla a Babbo Natale; oppure si potrà consegnare personalmente al vecchino più buono di tutti che li attenderà nel bosco al di là del fiume.

Un luogo magico e suggestivo, dove realtà, fantasia e sogno si sfiorano, si fondono e si confondono creando un’atmosfera davvero unica…

