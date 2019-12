Loano. Settima vittoria in campionato per il Basket Loano Garassini, che nella sfida del ponente ligure ha la meglio sull’Imperia Basket Riviera dei Fiori per 85-76 nella partita giocata nel tardo pomeriggio di domenica 1 dicembre.

Partenza in sordina per i loanesi che con difficoltà in attacco ed alcune scelte difensive sbagliate prendono un parziale di 9 a 2 prima del time-out; al rientro i padroni di casa cominciano a difendere e recuperano lo svantaggio a fine primo quarto chiudendo sotto di 2 punti (11 a 13).

Il secondo quarto continua in sostanziale equilibrio e i loanesi restano a contatto con gli avversari, finendo il primo tempo sotto di una lunghezza (27 a 28).

Al rientro dagli spogliatoi i giovani biancorossi giocano meglio e negli ultimi minuti del terzo quarto, piazzando un break di 9 a 0, chiudono la frazione di gioco avanti di 9 punti.

Nell’ultimo periodo l’Imperia non ci sta, recupera e addirittura si porta in vantaggio ad una trentina di secondi dalla fine. Loano evita il peggio riuscendo prima a pareggiare e poi a giocare una buona azione difensiva, portando la partita al tempo supplementare sul 70-70.

Nel supplementare i loanesi non cedono in difesa e con buone azioni corali in attacco riescono a portare a casa la vittoria col punteggio di 85-76.

Le parole di coach Alessandro Taverna: “Siamo stati meno continui di altre partite, ma abbiamo sempre lottato e non ci siamo demoralizzati quando siamo andati in svantaggio a pochi secondi dalla fine. Anche nelle giornate in cui abbiamo difficoltà in attacco dobbiamo difendere perché solo così possiamo sempre lottare; un applauso ai ragazzi che hanno dato tutto e alcuni son finiti coi crampi, siamo un gruppo e lottiamo sempre“.

Il tabellino del Basket Loano Garassini: Altamura 9, Borgna 29, Tassara 6, Bussone 26, Volpi 8, Giromini 4, Fumagalli 4, Vaccarezza, Panizza, Notari, Scarato, Martino.

In classifica i loanesi occupano la seconda posizione con un bilancio di sei vittorie ed una sconfitta. Nel prossimo turno riposeranno; torneranno a giocare domenica 15 dicembre alle ore 18 a Chiavari, ospiti del Blu Sea Basket.

Nella foto Paolo Bussone