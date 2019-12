Ceriale. Ultimo mese molto intenso per il gruppo Under 18 del Basket Ceriale. Dopo la bella vittoria contro la Scuola Diego Bologna (88-82), sono arrivate due sconfitte in successione: la prima in trasferta con il Cus Genova (81-45), seconda forza del campionato, e la seconda in casa (62-67) contro una buona Aurora Basket Chiavari rinforzata da due stranieri.

Per i cerialesi, però, sono arrivate subito tre belle vittorie per invertire la rotta, prima regolando fuori casa il My Basket in una partita combattuta (60-70), poi superando nettamente l’Auxilium ed infine battendo sul campo di casa il Tigullio Sport Team (78-57).

Alla luce di questi risultati il Ceriale si assesta ora al quarto posto nel campionato Under 18 Gold, senza dubbio un girone di ottimo livello, come forse non se ne vedevano da anni in regione. Il prossimo impegno è la partita casalinga di mercoledì 18 dicembre alle ore 19,45, contro il Lam Basket di Rapallo, squadra/academy interamente composta da giocatori dell’est europeo e assoluta candidata alla vittoria finale. Lo scopo è cercare di fare bella figura e rendere la partita più equilibrata possibile; in casa Ceriale si spera in una buona partecipazione di tifosi.

Non solo le giovanili, ma anche la prima squadra cerialese regala soddisfazioni, con un inizio di campionato che dopo sette partite vede i biancoverdi al secondo posto con sei vittorie ed una sola sconfitta. Anche in questa competizione resta un’ultima partita casalinga prima della pausa festiva: si giocherà giovedì 19 dicembre alle ore 20,30 contro il Red Basket Ovada.