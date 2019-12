Il 2019 si conclude con la Camminata dei Tre Colli: Andrea Seppi e Giorgia Ferro i vincitori

Pietra Ligure. Si è corsa nella mattinata di domenica 29 dicembre a Pietra Ligure la tradizionale Camminata dei Tre Colli, organizzata con successo dalla ASD Runners Loano.

Confermato l’ormai collaudato tragitto: i podisti sono partiti alle ore 9,30 dal centro cittadino, piazza San Nicolò, sono saliti fino a raggiungere il borgo di Ranzi, per poi ridiscendere, rientrare nel centro storico attraverso il sottopassaggio e giungere all’arrivo in piazza La Pietra. Distanza percorsa: 9,4 chilometri.

Nutrita la partecipazione: 164 sono giunti al traguardo, tra i quali tanti atleti della zona ed un buon numero di turisti, lombardi e piemontesi.

Il più veloce di tutti è stato Andrea Seppi della Trieste Atletica, che ha vinto la gara con il tempo di 35’31”. Seconda posizione per Enrico Ponta (La Fenice) in 36’30”, terza per Hicham El Jaoui (Delta Spedizioni) in 36’40”.

A seguire, quarto Davide Aicardi (Team KMP) 37’45”, quinto Saverio Bavosio (Sassello) 38’12”, sesto Achille Faranda (Brancaleone Asti) 38’30”, settimo Davide Ansaldo (BergTeam) 38’57”, ottavo Alessandro Aonzo (Podistica Savonese) 39’38”, nono Cristiano Tara (Valsesia) 40’00”, decimo Mirko Ferrando (Atletica Ceriale) 41’20”.

Poi troviamo 11° Mauro Martinoli (Valsessera) 41’30”, 12° Giorgio Costa (Atletica Alessandria) 41’40”, 13° Lorenzo Conterno (Delta Spedizioni) 41’50”, 14° Mohamed Rity (Delta Spedizioni) 41’50”, 15° Bruno Guadagnini (Podistica Savonese) 41’52”, 16° Giovanni Pesce (Polisportiva San Francesco) 42’01”, 17° Luca Cobetto (Podistica Dora Baltea) 42’10”, 18° Fabrizio Fattor (Albenga Runners) 42’13”, 19° Tiziano Barbieri (Atletica Ceriale) 42’15”, 20° Fabio Guerrini (Maremontana) 42’40”.

Al 43° posto assoluto si è piazzata Giorgia Ferro della Maremontana, vincitrice della gara femminile, prima tra le 47 donne in gara con il tempo di 47’01”. Seconda Marcella Ferraro (Podistica Savonese) in 47’55”, terza Marita Cairo (Solvay) in 48’50”.

A seguire, quarta Sabrina Barbieri (Atletica Ceriale) 49’25”, quinta Romana Zinola (Atletica Cairo) 50’20”, sesta Elisa Rusconi (Valsesia) 50’28”, settima Roberta Anselmo 50’5”, ottava Marina Saccone (RunRivieraRun) 50’52”, nona Loredana Fausone (Brancaleone Asti) 50’53”.

Gli organizzatori, oltre ai due vincitori assoluti, hanno premiato i primi classificati delle varie categorie anagrafiche: Nicholas Olmi e Giulia Baldini (12-18 anni), Saverio Bavosio e Elisa Boetto (19-29), Enrico Ponta e Elisabeth Stantero (30-39), Achille Faranda e Marcella Ferraro (40-49), Luca Cobetto e Romana Zinola (50-59), Giorgio Costa e Basilia Polizzi (60 e oltre).

La classifica completa:

Nella foto (Nesti): Andrea Seppi