I viticoltori ingauni diventano piloti: al via della Dakar e del Rally di Montecarlo

I Viticoltori Ingauni sposano i motori, gli sport motoristici. Lo fanno sponsorizzando i partecipanti della Riviera a due eventi di grande tradizione, fascino e prestigio: la Dakar 2020 e il Rally di Montecarlo 2020.

La Dakar 2020 torna in Africa dopo una decina di anni in Sud America. Il 5 gennaio auto, camion e moto partiranno da Gedda, in Arabia Saudita, per terminare il massacrante Rally tra deserto e sterrati, il 17 gennaio. Per il terzo anno consecutivo partecipa Maurizio “Gerry” Gerini, motociclista di Chiusanico, che lo scorso anno ha primeggiato tra gli italiani, conquistato il primo posto nella Classe Marathon per piloti in sella a moto di derivazione di serie, e ben piazzato anche l’anno precedente, quando partecipò alla Dakar assieme all’indimenticato centauro ortoverese Fausto Vignola. Maurizio, che partirà il 2 gennaio, partecipa alla Dakar con una Husqvarna del Team Solaris.

Al Montecarlo 2020, Rally automobilistico tra i più ricchi di fascino, parteciperà anche un equipaggio del Ponente, Domenico Ramoino, di Chiusavecchia, frazione Sarola, al volante e Bruno Djmcrae Banaudi, di Ortovero, come navigatore. Per Ramoino, storico vignaiolo, si tratta di un ritorno alle antiche passioni giovanili. I due parteciperanno al Montecarlo numero 88, che si svolgerà dal 20 al 26 gennaio, con una Renault Clio aspirata.

Spiega Massimo Enrico, presidente dei Viticoltori Ingauni: “Abbinare i nostri vini ai motori non è affatto un azzardo, anzi. Le vittorie sportive sono sempre coronate da una bottiglia che viene stappata per il vincitore, e la nostra cantina produce sia lo spumante Piganò, a base di pigato, sia il Bolle Rosa, a base di ormeasco. Speriamo di brindare per un buon piazzamento dei nostri piloti”.

“Liguria del gusto e quant’altro” è il titolo di questa rubrica curata da noi, Elisa (alla scrittura) e Stefano (alle ricerche), per raccontare i gusti, i sapori, le ricette e i protagonisti della storia enogastronomica della Liguria. Una rubrica come ce ne sono tante, si potrà obiettare. Vero, ma diversa perché cercheremo di proporre non solo personaggi, locali e ricette di moda ma anche le particolarità, le curiosità, quello che, insomma, nutre non solo il corpo ma anche la mente con frammenti di passato, di cultura materiale, di sapori che si tramandano da generazioni. Pillole di gusto per palati ligustici, ogni lunedì e venerdì: clicca qui per leggere tutti gli articoli.